Em ocorrências distintas, PM prende dois com revólveres em Itaquá

Duas ações distintas da Polícia Militar resultaram na apreensão de revólveres, em Itaquaquecetuba, durante a quarta-feira, 1°. Em um dos casos, bandidos fugiram por mais de três quilômetros, para tentar escapar da polícia.

A primeira ação se iniciou no cruzamento da Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66) e a Avenida Ítalo Adami. Policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) flagraram duas pessoas em uma moto, em alta velocidade, seguindo sentido Poá.

No acompanhamento, que teve apoio do 32° Batalhão, os policiais viram um dos indivíduos jogando um revólver no chão. A fuga continuou até a Vila Varela. Lá, um dos suspeitos foi preso. O comparsa conseguiu escapar ao pular o muro da linha férrea. A arma encontrada era um revólver calibre 22, com duas munições.

Já a segunda ação foi na Rua Marcelino Fernandes, na Vila Monte Belo. Policiais abordaram um indivíduo, que estava com um revólver calibre 38, com cinco munições, sendo que uma delas estava picotada, ou seja, foi utilizada, mas falhou. O preso tem passagem na Justiça pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos ficaram presos.