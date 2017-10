Em perseguição, adolescentes suspeitos de tráfico perdem controle e batem em viatura

Dois adolescentes ficaram feridos nesta sexta-feira (20) depois de bater em uma viatura da Polícia Militar (PM), na Estrada Miguel Capuã, em Itaquaquecetuba. Um dos jovens teve fratura exposta na perna. De acordo com a Polícia, a dupla fugia desde o Jardim Romano, Zona Leste de São Paulo.

Os adolescentes fugiam de um cerco policial realizado por PMs do Itaim Paulista. A fuga durou mais de dez minutos. Passando por vias como Estrada Valter da Silva Costa, Rua Vital Brasil e Estrada Bonsucesso. Policiais do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) deram apoio à ocorrência.

Na Estrada Miguel Capuã, o adolescente que pilotava a moto perdeu o controle e bateu na frente de uma viatura. Em seguida, os policiais localizaram uma sacola contendo entorpecentes, bem como um revólver de brinquedo.

Até as 13 horas, a polícia aguardava a chegada do resgate e da perícia. Um dos jovens teve uma fratura exposta na perna. De acordo com a PM, o local deverá passar por perícia. O caso será registrado no 1º Distrito Policial (DP), do Jardim Caiuby.