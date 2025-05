Em Suzano, briga entre vizinhos termina em morte neste Dia das Mães

Em Suzano, uma briga entre vizinhos terminou em morte neste domingo (11). De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), as duas vítimas e os três suspeitos eram parentes e vizinhos. O caso aconteceu na rua Cumbica – Cidade Boa Vista Revista. O caso segue em investigação.

Segundo o BO, a confusão começou quando a vítima fatal, de 45 anos, foi na rua verificar o que estava acontecendo após ouvir uma gritaria. Chegando lá, os suspeitos – familiares da vítima – questionaram o que ela fazia ali e começaram xingamentos.

A filha da vítima, ao ouvir a discussão, foi até a rua para ajudar a mãe, momento em que os suspeitos começaram a agredi-las com socos e chutes. Após a vítima fatal receber um soco e cair desacordada, a filha solicitou uma ambulância. Entretanto, devido à demora, ela mesmo levou a mãe a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Revista, local onde foi declarada a morte da vítima.

Segundo prontuário hospitalar, a paciente foi retirada do carro com pressão arterial inaudível, pulso central não palpável e ausência de respiração. A segunda vítima – que também foi agredida - teve sua pressão arterial aferida e foi liberada.

Foram requisitados, ainda de acordo com o BO, exame de corpo e delito necroscópico para mãe e para constatação de lesões corporais da filha.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano como homicídio e lesão corporal. O caso segue em investigação.