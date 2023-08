Em três ocorrências distintas no mesmo dia, policial captura três procurados em Biritiba Mirim

Três procurados da Justiça foram detidos pela Polícia Militar de Biritiba Mirim na segunda-feira (21) em três ocorrências distintas. O mesmo policial realizou as detenções nos três casos, sendo que duas delas ocorreram com o mesmo colega de farda durante Dejem (quando o policial atua fora da jornada de trabalho) e uma durante jornada normal.

Nos dois primeiros casos, as detenções aconteceram em cumprimento de mandados de prisão: O primeiro por furto à residência e o segundo por não pagamento de pensão alimentícia. Em ambos, os militares conseguiram prender os indivíduos na residência deles.

No terceiro caso, os policiais efetuaram a prisão em um mercado. Ele também tinha mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia.

O cabo Marcelo Silva, lotado na 3ª Companhia do 17° Batalhão de Polícia Militar, foi o policial responsável por efetuar as três prisões, ao lado do cabo Barreto (nas duas primeiras em Dejem) e do cabo Meissner (na última). Ele falou sobre a importância de realizar as prisões.

"Cumprimento de mandado. A Justiça achou importante que fossem presos e foram. Muito importante prender autor de furto à residência, está lesando o bem dos outros. Pensão, deixa de arcar com suas responsabilidades. Muito importante", disse o cabo Marcelo Silva.