Embriagado, motociclista se envolve em briga no trânsito e agride policiais

Um motociclista foi preso, nessa quinta-feira (18), após se envolver em uma sequência de crimes relacionados ao trânsito. Ele teria xingado policiais, que faziam patrulhamento, agredido outro motorista depois de uma discussão e, por fim, agredido um policial militar. Esta não é a primeira vez que o suspeito dirige embriagado, já que teria uma audiência marcada em 30 de outubro.

Segundo a Polícia Militar, o primeiro crime do suspeito ocorreu na Avenida Ítalo Adami. Policiais patrulhavam pela região, quando o motociclista passou xingando-os e mostrando o dedo. Houve uma tentativa de pará-lo, sobretudo, o suspeito fugiu em alta velocidade numa moto de alta cilindrada.

Porém, os policiais observaram e repassaram as placas da moto para o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Foi aí que outra viatura, que estaria quase que na mesma localidade, localizou o suspeito na Rua Alvorada, no Jardim Luciana. Desta vez, o motociclista lutava com outra pessoa. No momento que interviram, o homem acabou agredindo um sargento da PM.

Além de lutar com o policial, o motociclista tentou pegar sua arma. No entanto, a ação foi frustrada e ele foi imobilizado e preso. Os envolvidos (policial, motorista e suspeito) foram levados ao Pronto-Socorro (PS) para atendimento médico.

Após o procedimento médico, o suspeito foi levado à delegacia. Ele responderá pelos crimes de desacato, desobediência, resistência e embriaguez ao volante.