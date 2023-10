Empresário com registro de CAC é preso por tentativa de homicídio no Jardim Revista

Um empresário portando uma arma com registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) foi preso em flagrante por atirar contra outro empresário, após uma discussão, na noite deste domingo (15) em Suzano.

Segundo a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu na Rua Ena, no Jardim Revista. De acordo com testemunhas, os dois homens estavam discutindo quando um deles sacou a arma, e efetuou um disparo. O autor fugiu em um carro.

De acordo com a PM, policiais foram acionados para procurar o veículo. A equipe da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) localizaram o veículo na Rua Itapeva, no mesmo bairro, próximo ao suspeito, estavam o pai e o irmão.

Ao ser abordado pela PM, o suspeito entregou a arma aos policiais, uma pistola calibre 9mm e os documentos de registro como CAC.

A vítima, que também era empresária, foi atingida por um disparo de raspão na região da cabeça e foi socorrida por testemunhas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) do Jd Revista. A vítima foi atendida, medicada e liberada no mesmo dia.

O atirador permaneceu preso depois de ser autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A arma e munições foram apreendidas para exames periciais.