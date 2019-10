Empresário é investigado por utilizar carro furtado para transporte de materiais de construção

Um jovem, de 19 anos, foi preso, na tarde dessa quinta-feira, 24, sob suspeita de dirigir um carro furtado no Jardim Gardênia Azul, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, o veículo era utilizado para transportar materiais de construção de um depósito. Uma investigação foi aberta contra o proprietário do empreendimento, uma vez que este admitiu ter comprado o veículo de um mecânico.

Segundo a polícia, o jovem preso e um segundo funcionário do depósito foram parados em uma Fiat Fiorino, na Estrada Portão do Honda. Os PMs realizaram uma análise detalhada e descobriram que o veículo tinha sido furtado em setembro do ano passado, em Itaquaquecetuba.

Tanto o motorista quanto o passageiro do carro declararam não ter ciência de que o veículo era furtado. E que o veículo pertencia ao proprietário do depósito em que trabalham. Os PMs, então, foram ao comércio para verificar a versão. Foi então que o empresário disse que teria comprado o carro de um mecânico pela quantia de R$ 4,5 mil. Contudo, ele não sabia dados mais precisos sobre a identidade do vendedor.

Apesar das declarações, o jovem ficou preso por ser quem dirigia o carro furtado. O segundo funcionário prestou depoimento e foi liberado. Já o empresário irá ser investigado pela Polícia Civil por ter adquirido um carro de procedência ilícita.

A ação foi realizada por policiais do 3º Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão.