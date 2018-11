Empresário é preso por porte ilegal de arma; MP investiga suposta fraude em asilo

Policiais civis de Ferraz de Vasconcelos prenderam, nesta segunda-feira (26), um empresário por porte ilegal de arma de fogo. O encontro da arma foi por acaso, já que a intenção era cumprir mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. O Ministério Público (MP) investiga suposta fraude em um asilo da cidade.

Segundo as primeiras informações, além do revólver, os policiais apreenderam uma quantidade de documentos. Investigação do MP descobriu indícios de suposta fraude em um asilo, localizado no município ferrazense. O mandado de busca e apreensão seria referente à possíveis crimes previstos no Estatuto do Idoso.

Depois da ação, viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o MP e policiais acompanharam a remoção dos idosos internados no asilo. O local para aonde eles serão levados não foi divulgado, bem como se eles estavam em situação desumana - sujos, com fome, ou algo relacionado.