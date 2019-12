Empresário perde visão de um olho após ser espancado na Estação Suzano

Um empresário, de 44 anos, perdeu a visão de um olho após ser espancado por três desconhecidos na Estação Suzano. O ataque ocorreu dia 6 de dezembro, mas o registro só foi realizado esta terça-feira, 17, por um advogado da vítima. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso. O DS solicitou e aguarda posicionamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O boletim aponta que o empresário foi atacado pouco antes da meia-noite. Ele estava próximo à escada rolante, quando três homens começaram a encará-lo enquanto falava ao celular. Desconfiado, a vítima os questionou se teriam algo para dizer, mas foi brutalmente agredido.

Segundo o boletim, depois do ataque, o empresário foi socorrido e levado à Santa Casa de Suzano, por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A vítima ficou internada por dois dias, inclusive passando por cirurgia. A lesão mais grave foi no olho direito, a qual provocou a perda da visão.

O caso é investigado pela Delegacia Central. Até o fechamento desta reportagem, os agressores não haviam sido localizados.