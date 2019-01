Encapuzados invadem casa e matam homem a facadas

Um homem, de 38 anos, foi morto a facadas por encapuzados, durante a madrugada desta quinta-feira (31), na Rua Salvador Camargo, na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos. O crime aconteceu no quintal da casa da vítima.

Vladimir da Silva Vilela chegou a receber atendimentos médicos, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos golpes, que atingiram o peito e braço esquerdo. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga o caso.

Investigadores devem ouvir nos próximos dias a irmã da vítima. Foi ela quem ouviu pedido de socorro de Vilela. Quando saiu para verificar o que ocorria, a mulher viu o irmão caído no quintal e dois homens encapuzados fugindo do local do crime.

A investigação busca encontrar câmeras de monitoramento, que poderão traçar o trajeto percorrido pela vítima. E se ele foi seguido pelos encapuzados. Por enquanto, a hipótese de latrocínio foi descartada.