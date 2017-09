Acidente Engavetamento com cinco veículos na Rodovia Índio-Tibiriçá deixa três vítimas com ferimentos leves Motoristas tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Pronto Socorro (PS) com dores nas costas

Por Lucas Lima 20 SET 2017 - 11h56

Acidente aconteceu na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) Foto: GCM de Suzano Um engavetamento envolvendo um caminhão da EDP Bandeirantes e quatro veículos foi registrado, na tarde de terça-feira (19), na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), no trecho de Suzano. Três motoristas ficaram com ferimentos leves e foram encaminhados ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. O acidente aconteceu depois de um carro, Gol cor prata, ter freado bruscamente na estrada. A equipe da VTR 110 com apoio da VTR 203 e 103 Canil, atendeu a ocorrência por volta das 14h30. A Guarda Civil Municipal (GCM) suzanense recebeu um chamado para atender o acidente e, na sequência, se dirigiu ao local. Ao chegarem na altura do quilômetro 60, próximo à Praça Sol Nascente, eles observaram o engavetamento de cinco veículos. A situação causou trânsito intenso na rodovia até as 16 horas. Por conta disso, os agentes municipais preservaram a área e prestaram os primeiros serviços. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local para levar as vítimas, que sentiam dores nas costas. O trânsito se normalizou após às 16 horas, quando o Departamento de Estrada e Rodagem (DER) chegou para atender o caso.

