Enteada é suspeita de esfaquear padrasto em Suzano

Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado na madrugada desta quinta-feira, na Rua Antônio Felix Pinto, em Suzano. A enteada é a suspeita do crime. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e constataram a morte dele no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), a antiga Santa Casa.



Segundo as investigações, os fatos ocorreram após um desentendimento do homem com a companheira que, durante a discussão, foi agredida por ele. A filha da mulher interveio com uma faca, atingindo o padrasto. A menor deixou o local após o ocorrido. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na Delegacia de Suzano.