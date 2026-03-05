Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 05 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Enteada é suspeita de esfaquear padrasto em Suzano

Depois de sua mãe ser agredida durante uma discussão, a adolescente interveio com uma faca e atingiu o padrasto

05 março 2026 - 09h53Por da Reportagem Local
Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e constataram a morte dele no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), a antiga Santa Casa.Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e constataram a morte dele no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), a antiga Santa Casa. - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado na madrugada desta quinta-feira, na Rua Antônio Felix Pinto, em Suzano. A enteada é a suspeita do crime. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e constataram a morte dele no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), a antiga Santa Casa.


Segundo as investigações, os fatos ocorreram após um desentendimento do homem com a companheira que, durante a discussão, foi agredida por ele. A filha da mulher interveio com uma faca, atingindo o padrasto. A menor deixou o local após o ocorrido. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na Delegacia de Suzano.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Itaquá desarticula duas casas-bomba e apreende 7,4 mil drogas
Polícia

GCM de Itaquá desarticula duas casas-bomba e apreende 7,4 mil drogas

Táxi tem as quatro rodas e pneus furtados em Suzano
Polícia

Táxi tem as quatro rodas e pneus furtados em Suzano

Homem com dois mandados de prisão em aberto é preso em Suzano
Polícia

Homem com dois mandados de prisão em aberto é preso em Suzano

Vítimas de feminicídio aumentaram 96% no estado de São Paulo em quatro anos
Segurança

Vítimas de feminicídio aumentaram 96% no estado de São Paulo em quatro anos

Câmera flagra um homem com arma de brinquedo fazendo uma tentativa de assalto em Suzano
Polícia

Câmera flagra um homem com arma de brinquedo fazendo uma tentativa de assalto em Suzano

ROMU prende mais um suspeito de envolvimento em homicídio no distrito de Cezar de Souza
Polícia

ROMU prende mais um suspeito de envolvimento em homicídio no distrito de Cezar de Souza