Enteado confessa assassinato de gráfico, revela polícia

Depois de quase um ano e meio, um dos autores de assassinar um gráfico com mais de 20 facadas e carbonizar metade do corpo dele foi preso temporariamente nesta segunda-feira (11). O enteado da vítima confessou o crime.

Segundo as invetigações do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, tudo começou após o enteado ter pegado o cartão de crédito do gráfico escondido e ter comprado um celular, no valor de R$ 4 mil, e um par de aliança de prata, dias antes da morte da vítima.

As investigações avançaram ainda mais quando o enteado publicou em sua rede social (Facebook), dias após o crime, uma fotografia com um machucado na mão esquerda. Para a polícia foi concluído que ele lutou com a vítima, no dia do crime, quando veio se machucou.

Depois disso, foi encontrado no encosto do banco traseiro do veículo da família um sangue humano. Prosseguindo as investigações, o sangue encontrado no carro foi comparado ao sangue do irmão da vítima, que deu positivo.

A 2ª Vara Criminal de Ferraz de Vasconcelos decretou o cumprimento de mandado de prisão temporária. Questionado, o enteado do gráfico confessou que matou a vítima com facadas, enrolou o corpo num edredon e numa capa protetora de veículo, e por fim, jogou o corpo num matagal, ateando fogo.