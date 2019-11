Equipe do Canil da GCM detém suspeitos por tráfico de drogas no Parque Maria Helena

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu em flagrante um jovem, de 18 anos, por tráfico de drogas, no Parque Maria Helena, em Suzano. Com ele, foi apreendido 46 tubos de crack, além de R$ 155. O caso foi registrado no sábado (9).

Por volta das 16 horas, na Rua Albert Finke, guardas municipais realizavam patrulha quando visualizaram três suspeitos, incluindo o jovem, fugindo de um ponto conhecido como venda de drogas na região. Os suspeitos foram abordados, sendo localizado próximo ao local uma pochete abandonada pelo jovem, que continha 46 tubos de crack, além de R$ 55,00. Com ele também foi encontrado mais R$ 100,00.

Os três suspeitos foram encaminhados a delegacia, onde prestaram depoimento.

As substâncias apreendidas foram encaminhadas para perícia.

Os outros dois suspeitos negaram conhecer o jovem, e foram liberados.