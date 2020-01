Equipe do Canil da GCM prende suspeito de tráfico no Dona Benta

A Equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, na tarde do último sábado, 18, um suspeito por tráfico de drogas nas redondezas da escola Maria Elisa de Azevedo Cintra, no Jardim Dona Benta, em Suzano.

O suspeito estava atrás da escola, sentado próximo a um córrego. Os guardas revistaram o indivíduo, mas não encontraram nada.

No entanto, ao lado do suspeito, havia uma moita. Ao averiguarem, os agentes encontraram uma pochete com drogas e dinheiro.

Dentro da bolsa havia 34 porções de crack e 15 de cocaína, além de R$ 65,50.

O caso foi registrado no DP Central de Suzano, e o indivíduo permaneceu preso.