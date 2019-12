Equipe do Canil da GCM prende suspeito por tráfico de drogas no Jardim Casa Branca

Uma equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, no domingo (15), um homem suspeito de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos cocaína e maconha. O caso aconteceu no Jardim Casa Branca.

Por volta das 18 horas, durante patrulhamento pela Rua Eliza Venâncio Guedes, no Jardim Casa Branca, os guardas avistaram um suspeito, que ao perceber a chegada da viatura saiu correndo. Houve perseguição e o suspeito foi detido.

Com ele, dentro de uma pochete, foi encontrado 53 pinos de cocaína e 35 invólucros de maconha.

Questionado sobre o trafico de drogas, o suspeito confessou o crime e disse que precisava pagar uma dívida de R$ 1 mil. Ele ainda esclareceu que a cada R$ 1 mil vendidos em droga, ganhava R$ 150.

O suspeito foi levado para a Delegacia Central de Suzano.