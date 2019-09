Equipe do Canil da GCM prende suspeito por receptação de veículo em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu, na tarde de segunda-feira (16), um suspeito por receptação de carro. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Paineira, a equipe do Canil avistou um suspeito mexendo no interior de um carro estacionado. Verificado a placa, foi constatado que estava adulterada com uso de fita isolante.

Em abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao consultar o rolamento original foi verificado como produto de roubo recente.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Outro caso

Na Avenida Dr Anis Fadul também foi registrado um caso de receptação. A Polícia Militar (PM) patrulhava pelo local, quando depararam com um veículo no contrafluxo. Após abordagem, foi constatado que a placa não constava no sistema do Detran. Um suspeito foi preso