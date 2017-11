Escoltado pela polícia, preso consegue fugir do Hospital Santa Marcelina em Itaquá

Um preso, que estava sob escolta policial, fugiu do Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (6). Ele estava internado, depois de ser baleado num confronto com a Guarda Civil Municipal (GCM). De acordo com o tenente-coronel, Anderson Caldeira, um inquérito policial militar será instaurado para apurar as circunstâncias da fuga.

Caldeira disse que o preso conseguiu fugir no domingo (5). A suspeita é que a fuga tenha ocorrido por volta das 22 horas. A Polícia está analisando câmeras de monitoramento do hospital. Isto porque tentam identificar se houve o auxílio de outra pessoa.

"Diligências estão sendo realizadas na casa de familiares do preso e de conhecidos, bem como em unidades hospitalares da região", frisou Caldeira. Além disso, o tenente-coronel frisou que a polícia deve manter rondas nas imediações ao hospital.

Ainda segundo Caldeira, a participação da população é solicitada, já que há possibilidades de encontrar de forma mais rápida o suspeito. "Aguardamos denúncias no 190 e 181. A população pode informar qualquer detalhe sobre o paradeiro deste indivíduo, que é de extrema periculosidade. Será aberto um inquérito policial militar para verificar as circunstâncias da fuga", complementou.

Preso

O fugitivo se envolveu num confronto a tiros, na última segunda-feira (30), com agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba. Ele foi baleado duas vezes. O homem foi socorrido ao hospital e passou por cirurgia. Na ocasião, o suspeito participou de um roubo com reféns a um veículo que transportava uma carga. O comparsa dele - ainda não identificado - conseguiu fugir, depois da troca de tiros.