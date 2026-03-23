Polícia

Escrivão da polícia reage a tentativa de assalto e suspeito morre em Mogi das Cruzes

Foi efetuado um único disparo contra o indivíduo, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

23 março 2026 - 11h47Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ocaso foi encaminhado ao setor de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável por investigar mortes decorrentes de intervenção policial - (Foto: Arquivo/DS)

Um escrivão da Polícia Civil reagiu a uma tentativa de assalto e atirou em um suspeito na noite deste último sábado (21), em Mogi das Cruzes. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada no hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial voltava do trabalho quando foi abordado por um indivíduo na rua de sua residência. O suspeito, com uma das mãos para trás, anunciou o assalto e exigiu a entrega de pertences.

Ainda, segundo o relato do policial, o homem avançou contra ele e iniciou uma luta corporal que fez com que ambos caíssem no chão. O escrivão relatou ter temido por sua vida, especialmente pela possibilidade de o agressor encontrar sua arma funcional durante o conflito.

Encontrada uma oportunidade, o policial sacou sua arma e efetuou um único disparo contra o agressor. Após ser atingido, o indivíduo tentou se afastar, mas caiu poucos metros adiante. 

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram o local preservado. O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu aos ferimentos.

O policial permaneceu no local, acionou o socorro e relatou o ocorrido às equipes. Ele também apresentava ferimentos no rosto decorrentes da luta corporal.

Segundo a polícia, imagens de câmeras de monitoramento obtidas no local confirmam a versão apresentada pelo escrivão.

A autoridade policial que analisou o caso considerou que houve tentativa de roubo por parte do suspeito e apontou indícios de legítima defesa na conduta do policial, que teria agido para repelir uma agressão injusta.

Apesar disso, o caso foi encaminhado ao setor de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável por investigar mortes decorrentes de intervenção policial. A arma do escrivão foi apreendida para perícia, e exames periciais também foram solicitados.

