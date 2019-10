Estelionatário se passa por 'amigo' e aplica golpe em aposentado

Um aposentado, de 69 anos, sofreu um golpe de estelionato por um suspeito que se passou como "amigo" em Suzano. A vítima perdeu R$ 1 mil. O caso foi registrado no sábado (5).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o aposentado informou que ao usar o caixa eletrônico - para sacar dinheiro da poupança - de um supermercado, localizado no Centro da cidade, um suspeito lhe chamou e disse que havia deixado cair um papel. A vítima olhou para o lado e o suspeito aproveitou para pegar os dados referentes a conta do aposentado.

No dia seguinte, ao tirar o extrato da conta, o aposentado constatou que foi sacado R$ 1 mil do caixa eletrônico do supermercado.