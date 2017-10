Inspetor é suspeito de abusar sexualmente de estudante de 7 anos em Ferraz

Um estudante, de 7 anos, foi estuprado em uma escola municipal de Ferraz de Vasconcelos. O suspeito é um inspetor de alunos. Segundo a mãe, conforme relato da vítima o abuso ocorreu no banheiro da unidade. O autor pediu para que o estudante não contasse a ninguém. Pelo contrário, bateria nele. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (3).

Segundo consta no Boletim de Ocorrência (B.O.), a mãe do estudante desconfiou do crime depois que ele chegou em casa e foi dormir, situação que não é de costume.

Preocupada com a saúde do menino, a mãe o levou para o Hospital Regional da cidade para passar por exames. Durante o aguardo ao atendimento, o estudante afirmou que depois do término da aula ele quis ir ao banheiro e, teve a permissão do inspetor, que também o acompanhou. No sanitário da escola, a criança disse que o funcionário da unidade bateu na barriga dele e colocou o dedo em sua parte íntima. Em seguida, o ameaçou.

Exames

Em consulta médica, realizada por um médico cirurgião, foi constatado uma lesão no local do corpo do menino. Novos exames foram requisitados. A polícia solicitou exame corpo de delito e constatação de abuso sexual, que será encaminhado para o Conselho Tutelar e ao Hospital Pérola Byington.