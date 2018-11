Estudante é assediada em ônibus municipal em Itaquá

A Polícia Civil busca informações para identificar e encontrar o suspeito de assediar uma estudante, de 12 anos, em um ônibus municipal, em Itaquaquecetuba. O crime aconteceu na tarde dessa segunda-feira.

O fato foi descoberto, depois que a estudante chegou à escola assustada e chorando. Dirigentes da unidade de ensino estranharam e a questionaram sobre o que havia ocorrido, quando ela afirmou que um homem - aparentando ser idoso - passou a mão em seus braços e pernas.

Ao conversar com a mãe, a garota falou que o suspeito era 'gordo e tinha buracos no rosto'. Porém, ela não soube dizer as placas do ônibus, tampouco qual era a linha.

A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o caso. A investigação será realizada por policiais do 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.