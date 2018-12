Estudante é baleado após discussão em tabacaria no Centro de Suzano

Um estudante, de 19 anos, foi baleado por um segurança após uma discussão, na terça-feira de Natal, no Centro de Suzano. A briga se iniciou depois que o jovem se desequilibrou e danificou uma porta do estabelecimento. De acordo com amigos da vítima, o estudante afirmou que ressarciria o dano, mas foi expulso do local, sofreu ameaças e foi baleado três vezes.

A vítima foi socorrida à Santa Casa de Suzano. Os disparos atingiram o ombro, mão e abdômen do jovem. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso. Investigadores devem ir ao estabelecimento, em busca do circuito de vigilância do local, bem como para descobrir a identidade do segurança.

A briga

O crime aconteceu por volta das 4 horas. Ao ir no banheiro, o estudante se desequilibrou e quebrou uma porta. Após o dano, uma funcionária da tabacaria disse que ele teria que pagar o prejuízo, o qual o jovem concordou. Também se aproximou um segurança, que falou para a vítima acompanhá-lo até a saída.

Fora do comércio, o suspeito afirmou que daria uma coronhada na vítima. Houve uma discussão. Foi neste momento que o segurança atirou quatro vezes na direção da vítima. Depois do ataque, o suspeito deixou o local, enquanto que desconhecidos socorriam a vítima.

No boletim, o pai do estudante reforça ter ido à tabacaria, sobretudo, funcionários negaram ter ocorrido o episódio. E que as marcas de sangue tinham sido lavadas.