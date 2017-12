Estudante é dominado por assaltantes em Suzano e mantido refém por 5 horas

Bandidos mantiveram um estudante refém, por cerca de 5 horas, durante um assalto em Suzano. Ele foi libertado no quilômetro 40, da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Mogi das Cruzes. A Polícia Civil tenta encontrar câmeras de monitoramento que possam ter filmado a ação dos criminosos.

O fato ocorreu no dia de Natal. Mas, a ocorrência foi comunicada somente nesta terça-feira (26). O estudante diz que voltava para casa, na madrugada, quando parou em um semáforo da Avenida Armando de Salles Oliveira. Dois criminosos surgiram logo em seguida. Com o uso de uma arma e sob graves ameaças de morte, os bandidos obrigaram o estudante a entrar no porta-malas do carro.

A vítima permaneceu presa por horas, até que os bandidos o deixaram na Rodovia Ayrton Senna. Da ação, os criminosos levaram o carro do estudante, bem como cartões bancários, documentos pessoais e um telefone celular.

Na Delegacia, o estudante disse que não pôde ver o rosto dos bandidos. Por isto, ele não sabe descrever nenhuma características sobre a fisionomia.

Investigação

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Até o fechamento desta publicação, a polícia não havia divulgado nenhuma informação sobre o caso, ou se teria conseguido identificar os bandidos. (M.P.)