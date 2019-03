Estudante é esfaqueado durante briga nos arredores de escola em Suzano

Atualizada às 17h40

Um estudante, 19 anos, foi esfaqueado durante uma briga com um adolescente, de 16 anos, nos arredores da Escola Estadual Batista Renzi, em Suzano, por volta das 12 horas desta quinta-feira (28), na saída do perído da manhã. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que não é aluno da escola, foi apreendido e encaminhado ao distrito policial central.

Segundo a polícia, após ambos lutarem, um dos jovens tirou uma espécie de canivete e atingiu a vítima na região da cabeça. O ferimento, porém, não é grave. Ele deve tomar alguns pontos. O outro aluno também procurou o hospital a cidade para ser atendido.

Ainda de acordo com a PM, o adolescente suspeito do crime fugiu correndo. Um canivete com sangue foi apreendido. A ocorrência será registrada na Delegacia Central.