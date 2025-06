Estupros contra vulneráveis no Alto Tietê representam 84% do total de ocorrências

O Alto Tietê registrou 84% do total de casos de estupro na região contra vulneráveis, ou seja, contra menores de 14 anos ou pessoas que, por qualquer razão não conseguem oferecer resistência.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e se referem aos primeiros quatro meses de 2025.

Ao todo, foram 220 estupros na região ao longo do período. Destes, 185 foram cometidos contra vulneráveis.

A cidade com o maior número de casos foi Mogi das Cruzes, que teve 87 estupros, sendo 74 contra vulneráveis. Suzano aparece depois, com 40 casos totais. Em 35 desses, a vítima era vulnerável.

Itaquaquecetuba aparece atrás com 39 estupros, sendo 31 contra vulneráveis. Em Ferraz de Vasconcelos, foram 15 casos, com todos sendo contra pessoas vulneráveis.

Arujá registrou 10 casos de estupro, sendo seis contra vulneráveis. Em Guararema, todos os nove crimes cometidos foram contra pessoas vulneráveis. Santa Isabel teve sete casos, sendo que em cinco a vítima era vulnerável.

Em Poá, o registro foi de seis casos, com três sendo contra vulneráveis. Em Biritiba Mirim, todos os quatro crimes foram contra pessoas vulneráveis. O mesmo acontece com os três casos de Salesópolis.

Aumento

Nos primeiros quatro meses de 2025, houve um aumento no número de casos de estupro na região. No mesmo período do ano passado, tinham sido 203 crimes e, neste ano, foram 220, um crescimento de 8,3%.Proporcionalmente, o número de casos contra vulneráveis também aumentou. Neste ano, em 84% dos casos a vítima era vulnerável. No mesmo período do ano passado, a taxa era de 80,2%.