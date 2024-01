Estupros crescem 14,6% nos onze meses de 2023 no Alto Tietê

O número de estupros no Alto Tietê cresceu 14,6% entre janeiro e novembro deste ano quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e novembro deste ano foram 515 ocorrências, enquanto em 2022 foram 449.

Os dados foram divulgados pela SSP. Na planilha de dados da secretaria, os casos de estupros se dividem entre aqueles contra vulneráveis e maiores de idade.

Entre os vulneráveis teve aumento de 10%. Ano passado, no período analisado, foram 367 casos, enquanto este ano foram 404.

Entre os estupros contra maiores, o aumento foi de 35,3%, passando de 82 nos onze meses do ano passado para 111.

Veja essas tabelas completas no portal do Diário de Suzano (diariodesuzano.com.br)

Aumento

Da dez cidades da região, cinco tiveram aumento no número de estupros. O maior percentual registrado foi em Guararema, que saltou 80% nas ocorrências, passando de 10 para 18 casos registrados.

Em segundo aparece Mogi, com 70,3% de aumento nas ocorrências, passando de 91 para 155 casos.

Santa Isabel é a terceira, com 12,5% de aumento, com 16 ocorrências em 2022 e 18 neste ano.

Suzano é a quarta, com 10,2% de aumento, passando de 78 para 86.

E por fim, Itaquá, com aumento de 3,41%, saltando de 117 para 121.



Queda

Quatro das dez cidades do Alto Tietê tiveram queda no número de estupros.

A maior queda registrada foi em Salesópolis, que reduziu em 50% as ocorrências. A cidade passou de oito para quatro casos.

Em seguida aparece Arujá e Poá, com números semelhantes. Em Arujá a queda foi de 20,5%, passando de 34 para 27 estupros.

Já Poá teve queda de 19,3%, passando de 31 para 25.

Fecha a lista, Biritiba, com queda de 15,7%, passando de 19 para 16 estupros registrados nos dois períodos.

Manteve

Apenas Ferraz manteve os mesmo índices nos dois períodos analisados.

A cidade registrou 45 estupros em 2022 e 45 neste ano.