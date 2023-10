Estupros crescem 15,3% em oito meses no Alto Tietê

Os casos de estupros analisados pelo DS foram divulgados pela SSP e somam os dados sobre “estupros de vulneráveis” e “estupros”.

Se considerar apenas os estupros de vulneráveis, o aumento foi de 9,7%, passando de 245 ocorrências nos oito primeiros meses do ano passado para 269 neste ano.

E entre os casos de estupros, o aumento foi de 40%, passando de 55 para 77 ocorrências neste ano.

Aumento

Das dez cidades do Alto Tietê, quatro registraram aumento no número de estupros. O maior crescimento foi em Guararema, que registrou aumento de 100% no número de casos. A cidade passou de sete ocorrências para 14 neste ano. A cidade também registrou crescimento entre os casos de estupro de vulneráveis (57%) e de maiores, passando de zero para três.

Mogi foi a segunda cidade com maior crescimento: 81%. A cidade passou de 58 para 105 casos de estupro neste ano. Entre os casos de estupro de vulneráveis o aumento foi de 73,3%, enquanto os estupros gerais o crescimento foi de 107%.

Ferraz teve aumento de 26% no número de estupros, saltando de 23 para 29 ocorrências. Entre os estupros de vulneráveis o aumento foi de 5,2%, e entre os gerais foi de 125% de crescimento.

Fecha a lista de cidades com aumento de estupros, Suzano, que cresceu 24,4%, passando de 49 para 61 ocorrências nos períodos analisados. Entre os estupros de vulneráveis o crescimento foi de 19% e gerais 57%.

Redução

Cinco cidades tiveram queda no número de estupros. A maior queda foi registrada em Biritiba Mirim e Salesópolis, as duas com 40%. Em Biritiba passou de 15 para nove neste ano. Entre as ocorrências com vulneráveis ocorreu queda de 42,8%, e entre os gerais se manteve com uma ocorrência.

Em Salesópolis a queda foi de cinco para três ocorrências. Entre os vulneráveis a queda foi de 25%, e entre os gerais de 100%.

Arujá aparece em seguida, com queda de 38,4%, passando de 26 para 16 ocorrências. Entre os estupros de vulneráveis a cidade teve queda de 57%, enquanto em estupros gerais teve aumento de 40%.

Em quarto lugar aparece Poá, com queda de 30,4%, passando de 23 para 16 casos. Nos dados sobre estupros de vulneráveis a queda foi de 33,33%, e entre as ocorrências gerais a queda foi de 20%.

Fecha a lista de redação de casos, Santa Isabel, com queda de 9%, passando de 11 para dez. Entre os casos envolvendo vulneráveis, teve aumento de 40%, mas entre os casos gerais ocorreu redução de 50%.

Mesmo índice

A cidade de Itaquá registrou os mesmos números em 2022 e 2023: 83 casos. Entre os casos de vulneráveis houve queda de 1,4%, enquanto nos casos gerais a queda foi de 7,6%.

O número de ocorrências de estupros no Alto Tietê cresceu 15,3% entre janeiro e agosto deste ano quando comparado ao mesmo período de 2022. No ano passado foram 300 ocorrências, enquanto em 2023 subiu para 346. (Veja tabela abaixo)