Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
Polícia

Ex-aluno invade escola com facão no Cidade Boa Vista

Segundo a policia no local, ele chegou a dizer que esfaquearia o maior número de crianças possíveis, se tivesse a chance

07 abril 2026 - 16h03Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Ex-aluno invade escola com facão no Cidade Boa Vista - (Foto: Yasmin Torres/DS)

Um homem invadiu a Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer na tarde desta terça-feira (7), na rua Formosa, no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano, e deixou uma professora ferida na mão. Nenhuma criança se feriu.

De acordo com a polícia, o suspeito, de 18 anos, é ex-aluno da unidade e teria afirmado que esfaquearia o maior número de crianças possível se tivesse tido a chance. Ele acabou se ferindo na perna e foi contido por funcionários da escola até a chegada das equipes de segurança. Em seguida, foi levado ao Hospital e Maternidade de Suzano para atendimento.

Segundo relato de uma funcionária, o homem vestia roupas pretas, carregava uma mala amarela e um facão. Ele entrou na unidade após pular o muro lateral da escola, com cerca de dois metros de altura, e caminhou pelos corredores antes de subir ao andar superior, onde passou a bater nas portas das salas de aula.

Em uma das salas, uma professora tentou impedir a ação e acabou ferida na mão ao segurar a arma. Ela recebeu os primeiros atendimentos na escola e depois foi encaminhada ao Hospital Santa Maria. O estado de saúde é estável.

A ação foi rapidamente identificada por uma docente, que acionou o botão de pânico às 13h28, apenas um minuto após a invasão. O sistema é integrado à Central de Segurança Integrada (CSI), o que garantiu resposta imediata das forças de segurança. A Polícia Militar chegou ao local poucos minutos depois, seguida pelo apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a Prefeitura de Suzano, todos os protocolos de segurança foram adotados, incluindo o fechamento imediato das salas e a dispensa segura dos alunos. As famílias foram comunicadas pela unidade escolar.

Em nota, a administração municipal reforçou que o sistema de monitoramento por câmeras registrou toda a ocorrência, o que deve contribuir para a apuração dos fatos. Destacou ainda que os mecanismos de segurança disponíveis na rede municipal, como o botão de pânico integrado à CSI, a presença de agentes de segurança escolar e o videomonitoramento, foram fundamentais para a rápida resposta e para a proteção de alunos e profissionais.

A escola permanece isolada para perícia. Após atendimento médico, o suspeito será encaminhado à delegacia e deve permanecer à disposição da Justiça.

Leia Também

Polícia recupera carro roubado e prende suspeito em Mogi
Polícia

Polícia recupera carro roubado e prende suspeito em Mogi

Homem é preso após ameaçar companheira e quebrar móveis de apartamento em Suzano
Polícia

Homem é preso após ameaçar companheira e quebrar móveis de apartamento em Suzano

GCM de Suzano apreende mais de quatro quilos de drogas no feriado prolongado
Polícia

GCM de Suzano apreende mais de quatro quilos de drogas no feriado prolongado

GCM de Poá apreende 280 porções de entorpecentes e prende traficante durante patrulhamento tático
Polícia

GCM de Poá apreende 280 porções de entorpecentes e prende traficante durante patrulhamento tático

GCM de Itaquá apreende mais de 10 mil entorpecentes e prende 11 suspeitos durante a Páscoa
Polícia

GCM de Itaquá apreende mais de 10 mil entorpecentes e prende 11 suspeitos durante a Páscoa

Homem ataca mulher e é preso por violência doméstica em Jundiapeba
Polícia

Homem ataca mulher e é preso por violência doméstica em Jundiapeba