Ex-aluno invade escola com facão no Cidade Boa Vista

Um homem invadiu a Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer na tarde desta terça-feira (7), na rua Formosa, no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano, e deixou uma professora ferida na mão. Nenhuma criança se feriu.
De acordo com a polícia, o suspeito, de 18 anos, é ex-aluno da unidade e teria afirmado que esfaquearia o maior número de crianças possível se tivesse tido a chance. Ele acabou se ferindo na perna e foi contido por funcionários da escola até a chegada das equipes de segurança. Em seguida, foi levado ao Hospital e Maternidade de Suzano para atendimento.
Segundo relato de uma funcionária, o homem vestia roupas pretas, carregava uma mala amarela e um facão. Ele entrou na unidade após pular o muro lateral da escola, com cerca de dois metros de altura, e caminhou pelos corredores antes de subir ao andar superior, onde passou a bater nas portas das salas de aula.
Em uma das salas, uma professora tentou impedir a ação e acabou ferida na mão ao segurar a arma. Ela recebeu os primeiros atendimentos na escola e depois foi encaminhada ao Hospital Santa Maria. O estado de saúde é estável.
A ação foi rapidamente identificada por uma docente, que acionou o botão de pânico às 13h28, apenas um minuto após a invasão. O sistema é integrado à Central de Segurança Integrada (CSI), o que garantiu resposta imediata das forças de segurança. A Polícia Militar chegou ao local poucos minutos depois, seguida pelo apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).
Segundo a Prefeitura de Suzano, todos os protocolos de segurança foram adotados, incluindo o fechamento imediato das salas e a dispensa segura dos alunos. As famílias foram comunicadas pela unidade escolar.
Em nota, a administração municipal reforçou que o sistema de monitoramento por câmeras registrou toda a ocorrência, o que deve contribuir para a apuração dos fatos. Destacou ainda que os mecanismos de segurança disponíveis na rede municipal, como o botão de pânico integrado à CSI, a presença de agentes de segurança escolar e o videomonitoramento, foram fundamentais para a rápida resposta e para a proteção de alunos e profissionais.
A escola permanece isolada para perícia. Após atendimento médico, o suspeito será encaminhado à delegacia e deve permanecer à disposição da Justiça.