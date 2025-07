Ex-jogador do Suzano Vôlei, Everton Pereira Fagundes é assassinado em Cuiabá

O ex-jogador do Suzano Vôlei que atuava como oposto, Everton Pereira Fagundes da Conceição, popularmente conhecido como Boi, foi assassinado na última quinta-feira em Cuiabá.

Ele defendeu as cores do Suzano na temporada 1997/98, fazendo parte do elenco campeão paulista e da Superliga no período. O jogador também atuou no voleibol japonês e europeu, construindo ainda rica história nas categorias da base da Seleção Brasileira.

"Registramos nossa indignação com o crime e nossas sinceras condolências a amigos e familiares", diz nota do Suzano Vôlei.

O portal G1 de Mato Grosso publicou que as informações preliminares da polícia indicam que o suspeito do crime seria um ex-companheiro da mulher com quem a vítima estava se relacionando.