Exame de DNA identifica responsável por estuprar e matar adolescente em Mogi

Um exame de DNA trouxe à tona o responsável por estuprar e assassinar a estudante Pamela Aparecida da Silva, de 14 anos, em junho de 2010. O delegado Rubens José Ângelo, responsável pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), divulgou nesta terça-feira, 29, que um vizinho da vítima foi quem cometeu o crime. A Justiça a prisão temporária contra o homem, que já está preso, na Penitenciária de Lucélia, interior de São Paulo, por um crime sexual contra a enteada.

A investigação sobre o estupro seguido de assassinato de Pamela durou nove anos. Na época do crime, a vítima foi encontrada numa região de mata, na comunidade do Gica, com sinais de agressão e estrangulamento.

Segundo o delegado, uma pessoa foi investigada à época. Mas, a confirmação veio só a partir de uma outra linha; a de que um vizinho teria cometido o crime. Um exame do material genético do suspeito e o sêmen encontrado na vítima confirmou a suspeita. "Soubemos que ela tinha receio de passar por essa via, porque tinha sensação de estar sendo observada. Ela foi atacada quando estava à caminho da escola", disse Ângelo.

O homem preso pelo crime contra Pamela é um conhecido da polícia. Ele tem passagens na Justiça por crimes sexuais (estupro e atentado violento ao pudor), tráfico de drogas e roubo. Inclusive, na época da morte da adolescente, o indivíduo havia fugido da Penitenciária de Lucélia, onde cumpria pena por estuprar a enteada.

Ainda segundo o delegado do SHPP, além dos crimes anteriores, o homem irá responder pelo estupro e morte da adolescente.