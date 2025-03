Explosão em forno empresarial deixa cinco funcionários feridos em Itaquá

Uma explosão no forno de uma empresa deixou cinco funcionários feridos na madrugada de quarta-feira (12), por volta das 3h, na Rua Minerais, no bairro Industrial, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a Polícia Militar, dois trabalhadores foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caiuby, enquanto outros três receberam atendimento no Hospital Santa Marcelina.

A Polícia Civil solicitou a realização de perícia no local para apurar as causas do incidente. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba.