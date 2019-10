Falsa 'bruxa' é presa por extorsão e suspeita de aplicar golpes de cura espiritual

Uma mulher, de 31 anos, foi presa por extorquir dinheiro de uma vítima sob falsa alegação de cura espiritual. Ela foi presa nessa terça-feira, 22, em Poá. Para captar alvos, a golpista se apresentava como 'Dona Cristina', e colava cartazes em cidades da região, com a promessa de serviços específicos de libertação. Segundo o delegado Eliardo Amoroso Jordão, responsável pelo caso, a investigação continua, pois, um levantamento vai verificar o número de vítimas e o prejuízo causado pelos golpes.

A golpista foi presa em um carro de luxo no Centro da cidade. Para poder prendê-la em flagrante, policiais se passaram pela vítima, para marcar um encontro. Ela não resistiu à prisão. O veículo de alto padrão foi apreendido, uma vez que há suspeitas de que tenha sido adquirido a partir de outros golpes.

De acordo com a investigação, a onda de crimes da falsa bruxa teve fim a partir de uma denúncia. Uma das vítimas, que é natural da região Nordeste do país, buscou ajuda de policiais civis noticiando estar sendo alvo de frequentes extorsões. O relato da vítima dizia ainda que a golpista estava a extorquindo, por meio de mensagens de texto e ligações, com alegação de que 'espíritos' iriam matá-la, caso não enviasse mais dinheiro.

Segundo a investigação, a falsa bruxa chegou a viajar e ir até a casa dessa vítima. Durante a visita, a golpista convenceu de que os móveis e eletrodomésticos da mulher teriam de ser cedidos, pois estavam com a 'energia negativa carregada', o que foi acatado.

"Suspeitamos de que o número de vítimas seja muito maior, porque essa golpista colava cartazes em postes de iluminação, para atrair mais pessoas. Por isto, apesar da prisão, a gente vai continuar investigando o caso", destacou o delegado, que acrescentou dizendo que essa não é a primeira passagem da suspeita na Justiça. "Em 2014, ela foi presa sob suspeita de participar do roubo a um posto de combustível", finalizou.