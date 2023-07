Falsa venda de carro: sequestro termina com sete detidos e dois libertados em Itaquá

A Polícia Militar deteve sete membros de uma quadrilha apontada como autora de sequestro e roubo a dois homens de 42 e 46 na noite desta quarta-feira (19) em Itaquaquecetuba. Entre os investigados estão duas mulheres e um adolescente de 16 anos. O prejuízo das vítimas passa de R$ 100 mil.

As vítimas haviam marcado um encontro para negociar a compra de um carro, mas foram rendidas por quatro criminosos no local. Elas foram levadas para um cativeiro, onde tiveram que fazer compras e empréstimos. No local, elas foram agredidas e ameaçadas pelos ladrões.

Segundo a Polícia, militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de roubo mediante sequestro. As vítimas haviam acabado de ser libertadas pelos criminosos, mas o carro de um dos homens – um Honda Fit - ainda estava com os ladrões.

Os policiais foram até o local apontado pelas vítimas, muito próximo à divisa com Itaquá, e encontraram dois indivíduos dentro de um Fiat Uno. Ao serem abordados, eles tentaram enganar os policiais, mas acabaram confessando que estavam indo receber o dinheiro de um integrante da quadrilha.

Os militares foram até a pessoa, que disse ter repassado o dinheiro para o “gerente da quadrilha”. Ao se deslocarem até o novo local, os policiais encontraram outras duas pessoas e quatro maquininhas de cartão.

Todos os suspeitos receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia. O caso foi registrado como roubo, extorsão, associação criminosa, favorecimento real e corrupção de menor no 50° Distrito Policial de São Paulo, que fica no Itaim Paulista.