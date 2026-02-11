Falso entregador do iFood é preso com mais de 3 mil gramas de cocaína

Um motociclista de bag vermelha com a inscrição “iFood” foi preso na tarde desta terça-feira (10), no bairro Bonsucesso, em Guarulhos, com mais de 3 mil gramas de cocaína. Segundo a Polícia Militar, os agentes em patrulha já tinham a informação de que um condutor de uma moto azul, vestindo moletom e calça de chuva e com bag do iFood, estaria fazendo transporte de entorpecentes.

Na data, a equipe policial visualizou um condutor e a motocicleta com as características informadas e realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal e vistoria na bag, foram localizados 3,8 mil papelotes de cocaína, o que equivale a 3.380 gramas. Quando questionado, o suspeito manifestou o desejo de exercer seu direito constitucional de permanecer calado.

Foi dada a voz de prisão ao suspeito e lhe foram garantidos e informados seus direitos.