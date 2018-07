Falso policial é preso com armas, munições fardas e colete a prova de balas

Uma pistola, arma falsa, munições, fardas e acessórios da Polícia Militar (PM) foram apreendidos durante a manhã desta quarta-feira (4), em Mogi das Cruzes. O material estava na posse de um suspeito, de 21 anos. Segundo a investigação, ele se passava por policial militar.

A Justiça emitiu mandado de busca e apreensão contra o acusado. Durante a manhã, policiais militares, do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), foram à residência do suspeito, localizada na Avenida Benedito Rodrigues de Souza, no Distrito de Jundiapeba.

Entre os itens encontrados estão: algemas, facas, fardas, lanternas, 80 munições, três carregadores, uma pistola calibre 380, uma arma falsa - semelhante a .40, além de uma braçadeira da Força Tática (grupamento de elite da PM paulista).

Segundo a PM, o suspeito não revelou como conseguiu tais itens, ou qual seria a utilidade deles. A Polícia Civil deve investigar se o homem pode ter cometido crimes na região, já que teria objetos podendo simular ser um policial militar.