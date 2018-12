Falsos policiais invadem residência e espancam idoso de 85 anos em Suzano

Um casal de idosos orientais passou momentos de pânico, durante a madrugada dessa terça-feira (11), no Parque Maria Helena, em Suzano. Fingindo ser policiais, dois bandidos espancaram e cortaram um aposentado, de 85 anos. A esposa dele também foi atacada. De acordo com a Polícia Militar, um dos criminosos foi preso, após ser espancado por moradores do bairro.

O assalto aconteceu pouco depois da meia-noite. Os falsos policiais chamaram o idoso e, depois de uma conversa, o convenceram a abrir o portão. Sem explicação, um dos homens começou a agredi-lo com socos no rosto. Foi neste momento que aposentado tentou se defender, mas, o bandido o cortou usando um facão.

O ataque foi tão grave que a vítima caiu no chão e bateu a cabeça. Segundo a polícia, a esposa do idoso também foi agredida. Os ladrões pegaram uma televisão de 32 polegadas. Na fuga, porém, moradores flagraram a situação e intervieram.

Um ladrão - ainda não identificado - fugiu. O segundo, de 42 anos, foi espancado por um grupo de pessoas. O linchamento só terminou, depois que uma viatura da PM chegou no local. Em depoimento, o suspeito negou ter participado do crime, mesmo sendo apontado pelo aposentado como um dos autores.

O idoso foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro (PS). A vítima teve lesões graves no nariz, mão esquerda e cabeça. Exames deverão certificar se ele poderá ter alguma sequela, em razão da avançada idade.

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.