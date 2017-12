Família de bolivianos é mantida refém em assalto; bandidos trocam tiros com policiais

Atualizado às 11h29

Uma família de bolivianos foi agredida, ameaçada e mantida refém durante um assalto, na madrugada desta quinta-feira (14), em Itaquaquecetuba. Segundo as primeiras informações, a Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência e foi recebida a tiros. Houve confronto. Um bandido morreu, outro ficou ferido e três foram presos. De acordo com a polícia, a quadrilha chegou a tentar cortar uma criança, mas, a mãe da vítima conseguiu entrar na frente e foi ferida no rosto.

O caso aconteceu na Rua Caxias do Sul, no Jardim Gonçalves. A quadrilha invadiu a casa dos bolivianos durante a madrugada. O alvo dos criminosos era uma quantia em dinheiro, que supostamente os estrangeiros mantinham no imóvel, que também funciona como uma fábrica de tecidos.

Em poucos minutos, viaturas da PM foram ao local. Os bandidos teriam perceberam a chegada e atiraram, com a intenção de retardar as forças policiais. Houve confronto. Dois bandidos foram baleados. A troca de tiros não deixou nenhum policial ferido.

Em seguida, os policiais conseguiram entrar na casa e prender três suspeitos. O resgate encaminhou os feridos ao hospital. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro está internado sob escolta policial.

De acordo com a polícia, o imóvel dos bolivianos também serve como uma espécie de cortiço, tendo mais de uma família. Segundo a tenente, Vivian Alexandrina, os bandidos ameaçavam as vítimas a todo o momento, pois queriam uma alta quantia em dinheiro. Com a negativa sobre a existência deste valor, as vítimas foram constantemente agredidas, inclusive uma delas teve um corte no rosto.

"Para se ter uma ideia, a quadrilha chegou a ameaçar cortar uma criança. Isto se não fosse entregue o solicitado. A mãe desta criança entrou na frente e teve ferimentos no rosto", disse a tenente.

Ao todo, a polícia recuperou R$ 7 mil que foi roubado das vítimas. Além disso, a ação resultou na recuperação de telefones celulares e dispositivos eletrônicos, bem como a apreensão de facas e um revólver.

A PM informou que todos os suspeitos envolvidos no crime tem passagens na Justiça por roubo e tráfico de drogas.