Família de imigrantes denúncia viver em situação análoga à escravidão em Arujá

Um homem de 25 anos é investigado após uma família de imigrantes denunciar, na manhã do último sábado (20), serem mantidos em condições análogas à escravidão no bairro Jardim Pinheiro, em Arujá.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as vítimas, um casal de bolivianos de 35 e 27 anos, relataram trabalhar sem salário em uma confecção de roupas para quitar uma suposta dívida de viagem custeada pelo empregador.

O casal relatou viver com seus filhos de 6 e 9 anos em condições precárias, com alimentação insuficiente e impedimento de atendimento médico.

Ainda segundo a pasta, o investigado alegou que não restringe a liberdade de locomoção do casal e filhos.

A família foi assistida pela Assistência Social do município e o caso foi registrado como redução à condição análoga à de escravo e tráfico de pessoas e agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher a trabalho em condições análogas à de escravo na Delegacia de Polícia de Arujá.

As investigações continuam para esclarecimento dos fatos.