Família de orientais é resgatada pela PM e quatro bandidos são mortos em confronto

Uma troca de tiros envolvendo policiais e bandidos terminou com quatro suspeitos mortos em Guararema, durante o final da noite de domingo, 6. O grupo morto - que ainda não foi identificado - havia invadido uma propriedade rural, no bairro da Cerejeira, e mantido uma família de agricultores orientais reféns.



Segundo a polícia, a invasão foi descoberta após um dos reféns escapar e denunciar o fato. Policiais foram ao sítio e denunciar o fato. Policiais foram ao sítio e ouvirem pedidos de socorro. As vítimas foram agredidas.

Os PMs tentaram negociar a rendição do grupo, porém, os ladrões reagiram, dando início ao confronto. Somente os quatro suspeitos foram atingidos, e morreram. Nenhum policial ficou ferido.

Ainda de acordo com a polícia, três armas foram encontradas, sendo dois revólveres e uma espingarda. Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Civil buscava informações para identificar os membros da quadrilha.