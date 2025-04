Família denuncia maus-tratos e morte de paciente em clínica de reabilitação em Suzano

A família de um paciente de uma clínica de reabilitação de Suzano denuncia o local por maus-tratos que resultaram na morte de um interno. O dono do local é investigado. De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), a vítima foi levada ao hospital na última quarta-feira (16), desidratado, com distúrbio hidroeletrolítico, insuficiência renal, hematomas e contusão pulmonar.

Segundo informações do BO, a vítima tinha esquizofrenia, utilizava remédios e fazia uso de drogas. A família informou que ele foi internado em duas ocasiões, sendo que na última, sofreu diversas agressões que resultaram em seu falecimento.

Ele foi internado na clínica de reabilitação no dia 28 de outubro, e os familiares só podiam falar com o interno uma vez por semana por chamada de vídeo.

No começo de março, o dono da clínica ligou para os familiares e informou que o paciente estava “surtando”, defecando no meio do local e agredindo outros pacientes. No entanto, afirmou que ele não era agredido, apenas contido, porém familiares identificaram algumas marcas nos braços e barriga do paciente.

Em abril, a clínica parou de permitir as chamadas de vídeo e não postava fotos da vítima como de costume. Na última quarta-feira (16), a mãe quis falar com seu filho, e permitiram com a condição de ser no escuro. Durante a chamada a mãe questionou a vítima sobre o que estava acontecendo, e ele afirmou que estava sendo agredido.

Com a denúncia, os familiares foram buscar o interno na cínica, e o encontraram desfalecendo e com vários hematomas. A vítima foi levada para casa e estava com o corpo machucado, principalmente nas partes íntimas, segundo informações do BO.

A família acionou o Samu, que durante o resgate não encontrou sinais vitais e encaminhou o homem ao hospital Cidade Tiradentes, em São Paulo, onde foi internado com desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, insuficiência renal e contusão pulmonar. Ele permaneceu no local até este domingo (20), quando morreu.

O caso foi registrado no 54º Distrito Policial (DP) Cidade Tiradentes como morte suspeita e homicídio. Ainda segundo o BO, em tese, trata-se de uma progressão criminosa. Todos os fatos devem ser investigados para esclarecimento.