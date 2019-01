Família desconfia de mensagem deixada por jovem desaparecida ao ir para serviço

Familiares da jovem Andreza Freitas, 24 anos, que desapareceu ao sair para ir ao trabalho, em Itaquaquecetuba, desconfiam que uma mensagem enviada por uma rede social seja realmente dela. As frases foram enviadas, entre 10h28 e 10h30, nesta sexta-feira (25). A primeira dizia para família ficar tranquila, pois ela estaria bem e a segunda que o motivo do sumiço seria porque ela queria "ficar sozinha". A Polícia Civil investiga o caso e tenta mapear o sinal do celular para encontrá-la.

Após o recado, o celular da jovem voltou a ser desligado. A suspeita recai justamente sobre isso. Segundo uma amiga de Andreza, a atitude não é algo normal. "Ela nunca fez isso. Depois que ela mandou a mensagem para a irmã dela, o celular foi desligado novamente", disse Ieda Alves. Familiares e amigos da jovem continuam as buscas. Publicações em redes sociais de moradores da cidade e região estão sendo feitas diariamente, com o objetivo de obter informações sobre o paradeiro de Andreza.

A última vez que Andreza foi visto foi na quarta-feira de manhã. Ela teria entrado em um veículo e, desde então, não deu notícias sobre o paradeiro. Imagens de câmeras de vigilância da Vila Virgínia, região onde ela morava, estão sendo analisadas para tentar descobrir a placa do veículo. O caso continua sob investigação, mas, a polícia não obteve nenhum detalhe sobre o caso.

À reportagem, o chefe de Andreza revelou que a jovem abria diariamente o comércio de distribuição de água. Quem tiver qualquer informação que ajuda a encontrá-la pode entrar em contato no número 9-8397-7368 ou no disque-denúncia 181 ou 190.