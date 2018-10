Família procura por jovem desaparecido há dois dias em Suzano

O suzanense Felipe Maciel Rocha, de 17 anos, está desaparecido desde o último sábado, dia 13. Familiares e amigos do rapaz estão se mobilizando, em busca de informações que ajudem a encontrá-lo. O adolescente é deficiente auditivo.

Rocha foi visto pela última vez ao ir visitar um amigo, no Parque Maria Helena. Horas depois, ele deixou a casa e voltaria a pé para o Miguel Badra, região aonde reside com os pais. No entanto, desde então, o paradeiro dele é incerto.

A reportagem tenta contato, porém, o pai do rapaz ainda não retornou às ligações. O que se sabe, por enquanto, é que buscas estão sendo realizadas na região, principalmente em locais aonde o adolescente frequentava, como é a casa de amigos.

Quem tiver qualquer informação que ajude a encontrá-lo pode ligar nos números: 9-8177-5809; 9-5927-0595; 4292-6524 ou 9-6517-7354