Família procura por suzanense desaparecido há uma semana

Com publicações na internet e cartazes espalhados nas ruas de Suzano, a família de Marcelo Kubo da Silva, de 40 anos, vê uma alternativa para poder encontrá-lo. O suzanense, que é portador de deficiência mental, está desaparecido desde o final de dezembro.

Marcelo foi visto pela última vez no dia 28, no Jardim Imperador, região onde mora com a família. Desde o sumiço, familiares e amigos estão verificando supostas informações sobre o paradeiro do suzanense. Porém, os relatos quase sempre estão sendo desencontrados e com poucos detalhes.

A última busca da família ocorreu nesta quinta-feira (3). Uma notícia apontou que Marcelo poderia estar internado no Hospital Santa Marcelina, em Itaquá. A família foi à unidade hospitalar, mas o paciente não era o suzanense.

Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado na Delegacia Central. Uma investigação foi aberta e segue em andamento pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. Qualquer informação sobre o paradeiro de Marcelo pode ser enviada aos números 190, 181 ou aos telefones de familiares 9-7294-7156 e 9-9775-6742.