Familiares e amigos prestam última homenagem a Rayane

Pais, familiares e amigos prestam à última homenagem para a jovem Rayane Paulino, de 16 anos. O sepultamento acontece neste instante, no Cemitério da Saudade, em Mogi das Cruzes. A jovem desapareceu após sair de uma festa na cidade. Após sete dias de buscas, o corpo dela foi encontrado às margens de uma estrada de Guararema.

Segundo familiares, o enterro deve se encerrar o quanto antes. Isto por causa do avançado estado de decomposição do corpo. O sepultamento também é acompanhado por veículos de comunicação, como SBT, Record e Band.

Entenda o caso

Depois de uma semana de buscas, o corpo de Rayane Paulino, de 16 anos, foi encontrado, no último domingo, às margens da Avenida Francisco Lerário, em Guararema. A confirmação, porém, foi dada nesta segunda-feira (29), quando a mãe da jovem desaparecida reconheceu uma tornozeleira usada pela filha.

Com isso, a polícia descartou a realização de um exame de DNA. Agora, a investigação busca determinar se Rayane foi violentada sexualmente antes de ser morta por estrangulamento. O laudo será feito pelo Instituto Médico Legal (IML) da Capital.

Fontes ligadas ao caso relatam que a jovem foi asfixiada com um cadarço de tênis. O cordão estava enrolando no pescoço.

A polícia disse ainda que o corpo de Rayane foi encontrado há quase 10 quilômetros de distância do local aonde o celular foi achado, na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Jacareí, no Vale do Paraíba.

Exame

O DS apurou que o exame para confirmar se a jovem foi estuprada pode sair em até 30 dias. Material genético foi recolhido.

Outro exame vai ser feito no cadarço encontrado. A polícia quer descobrir se o suspeito deixou traços do DNA.