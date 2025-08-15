Filho de ex-prefeito de Salesópolis é morto

Alessander Colbert de Almeida Feital, de 47 anos, filho do ex-prefeito de Salesópolis, José Rodrigues Feital Filho, foi morto após uma agressão no bairro Jardim Nidia, em Salesópolis, na madrugada desta sexta-feira (15).

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na rua Vereador João Freire de Almeida. No local, encontraram a vítima, um motorista de aplicativo, caída com um ferimento na cabeça. Os agentes informaram que tentaram se comunicar com o homem, mas ele não respondia de forma clara e compreensiva.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima socorrida ao Pronto Socorro de Salesópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo o BO, os pertences da vítima, como carro e celular, não foram roubados. A polícia requisitou perícia para o local do crime.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Salesópolis.