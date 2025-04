Filho é preso em flagrante suspeito de matar mãe em Suzano

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (15), após agredir e matar a própria mãe, no bairro Vila Maluf, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele confessou o crime.

O suspeito, de acordo com o Boletim de Ocorrência, tirou a vida da vítima, de 75 anos, com socos e chutes. No local, ele confessou o crime e o corpo estava na residência.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio qualificado como feminicídio na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.