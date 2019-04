Adolescentes são detidos com revólver após se passarem por entregadores de comida

Dois adolescentes foram detidos nessa quinta-feira à noite, 25, no Jardim Itaquá, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos estava armado com um revólver calibre 32. Além disso, uma moto com placas artesanais foi recolhida ao pátio.

Segundo a polícia, os jovens foram flagrados em uma Yamaha Fazer, vermelha. Eles, porém, tentaram despistar os policiais ao fingirem que iriam realizar uma entrega. Mas, o nervosismo da dupla despertou suspeitas.

Em seguida, policiais da Força Tática pararam-nos e revistaram ambos. Foi então que o revólver foi encontrado na cintura do garupa. Os PMs descobriram que a dupla tinha roubado uma pessoa, na data anterior, na região onde foram detidos.

No distrito policial, a vítima reconheceu ambos como sendo autores do crime. Inclusive, a caixa de pizza, a arma e a moto.