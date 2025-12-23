Fiscalização contra pancadões será intensificada com as festas de final de ano

A Prefeitura de Mogi das Cruzes terá uma mobilização especial a partir desta quarta-feira (24/12) para a fiscalização dos chamados fluxos e pancadões. O trabalho terá a participação do Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Segurança, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

O trabalho será realizado em diversos pontos do município, em locais previamente identificados pelos setores de inteligência das forças de segurança. Também está sendo feito o acompanhamento das redes sociais e a população pode colaborar com denúncias pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.

“Este é um período do ano crítico em termos de fluxos e pancadões. Já temos uma mobilização, uma ação já planejada para poder coibir essas atividades. Estaremos nas ruas, em diversos pontos, para combater estas aglomerações que trazem diversos problemas”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Ele lembrou que, junto às aglomerações, também são registrados outros tipos de crimes, como tráfico de entorpecentes, roubos e furtos de motocicletas. “A ideia é combater este comportamento para que possamos ter um final de ano mais tranquilo para a população”, completou.

Desde o início deste mês, a Prefeitura de Mogi das Cruzes vem intensificando o trabalho de fiscalização contra o desrespeito à Lei do Silêncio e à perturbação do sossego. A Operação Manutenção da Ordem tem com objetivo evitar que bares e adegas permaneçam abertos após o horário permitido por lei, promovendo pancadões, desordem pública e gerando insegurança à população.

Entre os dias 6 e 21 de dezembro, foram realizadas 56 diligências, fiscalizando 23 estabelecimentos. No total, 15 autuações e 8 notificações por desrespeito à Lei Seca e 4 autuações por uso de narguilé. Além disso, em 30 ocasiões os estabelecimentos estavam fechados no momento da vistoria.

A população pode fazer denúncias sobre funcionamento irregular de estabelecimentos ou despespeito ao sossego público pelo telefone 153, do COI.