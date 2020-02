Fluxo de veículos na Mogi-Bertioga está abaixo do esperado

O fluxo de carros na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), também conhecida como Mogi-Bertioga está abaixo do esperado para o feriado de carnaval.

De acordo com o tenente da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), André Belarmino, o motivo por trás da baixa de veículos na rodovia pode ser atribuído ao clima chuvoso, o que pode ter afastado os viajantes do litoral. “O movimento está bem abaixo do esperado pela Polícia Rodoviária. Acredito que pode ser por conta do tempo.”

Ainda segundo o tenente, nenhum acidente com vítima foi registrado até o momento. Quanto aos acidentes sem vítima, o tenente explicou que é difícil mensurar esses casos, isso porque muitas vezes estes são registrados posteriormente, e não no momento que ocorrem.

A reportagem do DS esteve na rodovia na manhã deste sábado. O fluxo estava tranquilo e não havia pontos de lentidão registrados.

De acordo com informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), mais de 92 mil carros são esperados na rodovia Mogi-Bertioga do dia 21 até o dia 26 de fevereiro. A estimativa é de que na ida para o litoral, 45.559 veículos passem pela região. Na volta esse número cai para 44.127.

Nas rodovias paulistas, a estimativa é de que mais de 1 milhão de veículos deixem a Grande São Paulo com destino ao litoral e interior paulista.

Os órgãos que realizam a segurança das rodovias dispõem de serviços de atendimento ao usuário. No DER o atendimento é feito pelo número 0800 0555510. Já a Polícia Militar Rodoviária pode ser acionada pelo telefone (11) 3327-2727.